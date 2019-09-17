تعرف على الحفلات الغنائية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ89 

تحتضن المملكة العربية السعودية في ذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 89، العديد من أبرز فناني ونجوم الوطن العربي، والتي تأتي بدعم من الهيئة العامة للترفيه، حيث يشارك في الحفلات الغنائية فنان العرب محمد عبده والفنان تركي.

وستقام الحفل مساء يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر الجاري، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان، وأكدت سياحة جازان بأن جميع فعاليات الاحتفال باليوم الوطني ستكون مجانية.

وأعلنت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات عن تنظيم عدد من الحفلات الغنائية المقدمة في عدة مناطق بالمملكة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، والتي ستبدأ من تاريخ 19 من شهر سبتمبر الجاري، بمشاركة فنانين وفنانات من أبرز الأسماء على الساحتين المحلية والعربية.

ومن أبرز هذه الحفلات الغنائية:

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- حفل غنائي سيجمع الفنانين نبيل شعيل وخالد عبدالرحمن، في مركز الأمير عبدالإله الحضاري في الجوف يوم 19 سبتمبر.

- حفل غنائي يحييه الفنانين عبدالله الرويشد واصيل أبوبكر، في مركز الأمير سلطان الحضاري في تبوك يوم 20 سبتمبر.

- تشارك الفنانة بلقيس والفنان راشد الماجد في حفل غنائي ستحتضنه مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بالقصيم، يوم 22 سبتمبر.

- حفل غنائي يحييه الفنان ماجد المهندس والفنانة داليا المبارك، في ستاد الطائي في حائل بتاريخ 21 سبتمبر.

الجدير بالذكر أن الفنان العرب محمد عبده يطلق ألبومه الجديد " يا راحلة "، وهو الألبوم الذي يعاود التعاون فيه مع الشاعر ساري والحان المبدع ناصر الصالح، وكانت روتانا قد طرحت كامل الالبوم عبر تطبيق الآيتونز، وحقق صدى واسعا بين محبي محمد عبده.