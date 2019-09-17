أنباء عن وفاة حسين الجسمي بحادث سير !!

تداولت بعض المواقع الاخبارية، اليوم الثلاثاء، أنباء عن وفاة الفنان حسين الجسمي، بحادث سير في إحدى العواصم الأوروبية، دون أي تفاصيل بشأن هذا الخبر من مصادر رسمية.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر اعلامية أن الفنان حسين الجسمي يحيي حفلًا غنائيًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي، الاثنين القادم، 23 سبتمبر، بمشاركة نجوم الفن.

من جهته، نشر الجسمي بوسترا دعائيا للحفل، ومعلقا عليه: "ليلة حب سيسجلها التاريخ، بكل ما ستحمل من صور ومعانٍ وأحاسيس في حب السعودية"، حيث تفاعل الكثير من متابعيه مع هذا المنشور.

وعن إحيائه لحفل فني في دار الأوبرا الإماراتية قال الجسمي: "أعتبر هذا الحفل بمثابة تكريم للجسمي، فهو يعتبر سفيرا للإمارات السبع، وقدم مسارا حافلا بالإنجازات الفنية والخيرية".

ويشارك في الحفل المطربة الإماراتية أحلام، والمطرب السعودي راشد الفارس، والمطرب السعودي عبادي الجوهر، حيث يقام الحفل بمركز الملك فهد الثقافي، بالعاصمة السعودية الرياضي، يوم 23 سبتمبر، بمشاركة فرقة شعبية سعودية.