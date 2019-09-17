شاهد: ابنة ترامب تنشر صورة جدتها لأول مرة

تداول منصات التواصل الاجتماعي، تغريدة نشرتها سيدة الأعمال و ابنة الرئيس الأمريكي ايفانكا ترامب، صورةً تظهر فيها جدتها ماري آن ترامب ووصفتها بـ " الجميلة والطريفة".

ونشرت سيدة الاعمال ايفانكا عبر حسابها الشخصي على منصة التويتر، تغريدة مع صورةً لجدتها والدة الرئيس الأمريكي ترامب، معلقةً قائلة :" جدتي حلوة ومضحكة، تبلغ من العمر 93 عامًا ولا تزال طريفة، يا لها من نعمة لتكون قادرة على قضاء بعض الوقت معها" .

وقد لاقت تفاعل واعجاب من قبل المتابعين والجمهورعبر منصات التواصل الاجتماعين وفقاً لموقع لبنان 24

يذكر أن ايفانكا ترامب، سيدة أعمال أمريكية، وعارضة أزياء سابقة، وهي ابنة الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة دونالد ترامب، وهي نائبة الرئيس التنفيذي في منظمة ترامب، حيث يتركّز عملها في إدارة العقارات والفنادق التابعة للشركة.