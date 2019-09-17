سيدة تقتل زوجها بطريقة مثيرة

تمكنت سيدة مصرية من قتل زوجها بطريقة مثيرة، بعد أن وضعت ”أدوية منومة“ في كوب الشاي، أفقده الوعي ثم قيدته وألقت به في نهر النيل، بمساعدة آخرين، في محافظة قنا بصعيد مصر.

وتلقى مركز شرطة نقادة في مديرية أمن قنا، بلاغًا بالعثور على جثة طافية بمجرى نهر النيل لشخص مجهول الهوية موثق اليدين والقدمين، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية أو متعلقات أو أوراق تدل على هويته.

وأسفرت تحقيقات الأجهزة الأمنية عن تحديد هوية المجني عليه، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته بالاشتراك مع اثنين آخرين.

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقالت الزوجة إنها أقدمت على الجريمة بسبب خلافات بينهما.

وأوضحت الزوجة القاتلة، أنهم استدرجوا المجني عليه لمنطقة نائية، حيث احتسى مشروب الشاي، يحتوي على حبوب منومة وبعض العقاقير.