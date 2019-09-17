تراند اليوم : فضيحة سعودى بمصر تم ضبطه بشقة للمتعة الحرام مع ساقطات

فضيحة سعودى بمصر تم ضبطه بشقة للمتعة الحرام مع ساقطات

السعودى الذى قصد المتعة الحرام مع ساقطات الليل تم تعرضه للسرقة من نفس العصابة .

العصابة التى سقطت فى يد بوليس الاداب بعد قيام السعودى بابلاغ الشرطة عن تعرضة للسرقة بعدما تم الاتفاق مع ساقطات لسهرة حمراء باحدى الشقق ،

الحى الهادى

القصة بدأت بـ الحى الهادى فى مدينة الشيخ زايد حيث تشكلت خلايا العصابة المتكاملة الاطراف من نصب ودعارة واحتيال ، فاتفق افراء العصابة على تقسيم انفسهم الى قسمين ، القسم الاول من ساقطتين بعد الاتفاق مع الزبائن القاصدة المتعة الحرام .

الخليجيين

وخصوصا من الخليجيين الذين يهاجرون بلادهم من اجل الحرام ، ووقع ضحيتهم فى هذه المرة سعودى تم سرقة 40 الف ريال سعودى منه ، من خلال القسم الثانى فى العصابة والذى يقوم بتقمص دور بوليس الاداب ، فيهجمون على المكان ويقولون افتحوا احنا بوليس الاداب ، ويستولون على كل شىء ويفرون .

بوليس الاداب

وفى هذه المرة سقطوا جميعا بعد الابلاغ عنهم واغلاق باب الشقه عليهم من المبلغ وتم القبض عليهم بمعرفة بوليس الاداب الذى حضر فى الحال للمكان .وقامت الشرطة بضبط ” شروق ” وكانت قد حاولت الهرب بالقفز من الطابق الثانى فتعرضت لكسور بقدميها ، وتم القبض على ” دينا ” واعترفت شروق امام الشرطة انها قامت بالاتفاق مع دينا لقضاء سهرة حمراء داخل شقتها واتفقت ايضا مع اسلام وكباكا ليداهموا الشقة وينتحلوا صفة ضباط مباحث الاداب لسرقة الخليجيين .

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المصوغات الذهبية

واضافت ” شروق” فى اعترافاتها للشرطة ان العصابة سرقت ٤٠ ألف ريال سعودي، و10 آلاف جنيه، وثلاث ساعات، ومجموعة من المصوغات الذهبية ، والتليفونات المحمولة، وكل المسروقات مع المتهمين الهاربين وقد تمكنت الشرطة من القبض على افراد العصابة .

فضيحة سعودى بمصر

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