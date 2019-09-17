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تراند اليوم : فضيحة سعودى بمصر تم ضبطه بشقة للمتعة الحرام مع ساقطات

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فضيحة سعودى بمصر تم ضبطه بشقة للمتعة الحرام مع ساقطات

السعودى الذى قصد المتعة الحرام مع ساقطات الليل تم تعرضه للسرقة من نفس العصابة .
العصابة التى سقطت فى يد بوليس الاداب بعد قيام السعودى بابلاغ الشرطة عن تعرضة للسرقة بعدما تم الاتفاق مع ساقطات لسهرة حمراء باحدى الشقق ،

الحى الهادى

القصة بدأت بـ الحى الهادى فى مدينة الشيخ زايد حيث تشكلت خلايا العصابة المتكاملة الاطراف من نصب ودعارة واحتيال  ، فاتفق افراء العصابة على تقسيم انفسهم الى قسمين ، القسم الاول من ساقطتين بعد الاتفاق مع الزبائن القاصدة المتعة الحرام .

الخليجيين

وخصوصا من الخليجيين الذين يهاجرون بلادهم من اجل الحرام ، ووقع ضحيتهم فى هذه المرة سعودى تم سرقة 40 الف ريال سعودى منه ، من خلال القسم الثانى فى العصابة والذى يقوم بتقمص دور بوليس الاداب ، فيهجمون على المكان ويقولون افتحوا احنا بوليس الاداب ، ويستولون على كل شىء ويفرون .

بوليس الاداب

وفى هذه المرة سقطوا جميعا بعد الابلاغ عنهم واغلاق باب الشقه عليهم من المبلغ وتم القبض عليهم بمعرفة بوليس الاداب الذى حضر فى الحال للمكان .وقامت الشرطة بضبط ” شروق ” وكانت قد حاولت الهرب بالقفز من الطابق الثانى فتعرضت لكسور بقدميها ، وتم القبض على ” دينا ” واعترفت شروق امام الشرطة انها قامت بالاتفاق مع دينا لقضاء سهرة حمراء داخل شقتها واتفقت ايضا مع اسلام وكباكا ليداهموا الشقة وينتحلوا صفة ضباط مباحث الاداب لسرقة الخليجيين .

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المصوغات الذهبية

واضافت ” شروق”  فى اعترافاتها للشرطة ان العصابة سرقت ٤٠ ألف ريال سعودي، و10 آلاف جنيه، وثلاث ساعات، ومجموعة من المصوغات الذهبية ، والتليفونات المحمولة، وكل المسروقات مع المتهمين الهاربين وقد تمكنت الشرطة من القبض على افراد العصابة .

فضيحة سعودى بمصر

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