أول ظهور لدينا عبدالله بعد تعرضها لحادث سير

تداول منصات التواصل الاجتماعي، صور أول ظهور للممثلة المصرية دينا عبدالله ووالدتها وهم داخل الاسعاف في طريقهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وذلك إثر تعرضهم لحادث سير على طريق الاسكندرية.

وأفادت الصحة، أنه منذ ساعات الصباح اليوم، تعرضت الفنانة دينا عبد الله ووالدتها لحادث سير على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وذلك بعد اصطدام مركبتها مع مركبة آخرى، مما أدى الى اصابتها وتحطيم أجزاء من السيارة.

وتلقت الاسعافات الأولية بعد اصابتها بكدمات في وجهها ورقبتها، بينما تم نقل والدتها لإحدى مستشفيات المهندسين لتلقي العلاج اللازم، وفور الاطمئنان على استقرار حالتها الصحية انتقلت لقسم شرطة كرداسة لتحرير محضر حول الحادث، وفقاً لموقع في الفن.

يذكر أن الممثلة دينا عبدالله دخلت المجال الفني في عام 1970 ولا تزال متواصلة فيه، علما انها شقيقة الممثلة والإعلامية إيناس عبد الله، وكانت مؤخرا قد ابتعدت عن الساحة الفنية والاضواء قبل ان تعود اليها ومن ابرز مسلسلاتها مشاركتها فس ليالي الحلمية ونادي القلوب جريحة قبل سنوات.