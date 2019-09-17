وحي لقمان بروفيسورة تفقد بصرها وتحصد الألقاب

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء باسم وحي لقمان البروفيسورة اليمنية التي عملت على بناء نجاحها بالرغم من فقدانها البصر.

من العاصمة اليمنية عدن خرجت وحي لقمان برغم فقدانها البصر لتحصل على الدكتوراة في المحاماة من جامعة القاهرة لتصبح بعدها عضو من أعضاء هيئة التدريس في قسم القانون بكلية الادارة والاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة.

كما عملت وحي لقمان كمستشارة شؤون الطلاب في الجامعة، وعضو في هيئة التدريس بالقانون بدار الحكمة بمدينة جدة، وكاتبة في جريدة الوطن السعودية.

تخرجت من الثانوية بمعدل عالي، وتخرجت من جامعة الأردن وكانت الأولى على دفعتها وحققت حلم أن تكون محامية، وحصلت على الماجستير في المحاماة مع مرتبة الشرف من جامعة الاردن، وأصبحت أول بروفيسورة تفقد بصرها حاصلة على الدكتوراة في المحاماة من جامعة القاهرة .

فقدت وحي لقمان بصرها بعد اصابتها بمرض شديد في العينين في السنوات الأولى من عمرها ما أدى إلى تآكل قزحيتها على مدى ثمانية سنوات وببطء حتى فقد النظر كليًا وأصبحت كفيفة في سنة الثانية عشر.