انطلاق قناة MBC 5 _ تردد نايل سات 2019

أطلقت مجموعة قنوات الإم بي سي قناة MBC 5 على القمر الصناعي نايل سات إلى جانب قنواتها الخاصة بعد تغيير تردد القناة على العرب سات والنايل سات.

تردد قناة MBC 5

وانطلقت قناة MBC 5 على تردد 11559 على قمر النايل سات بمعامل ترميز 27500 وعلى قمر العرب سات على تردد 12248 وتردد 11270 بمعامل تصويب 27500.

وتم اطلاق قناة MBC 5 لدول شمال إفريقيا ومن المقرر أن يتولى رئاستها محمد عبد المتعال لخدمة مناطق المغرب العربي ككل، بحسب "عالمنا نت".

أهم الأعمال والبرامج التي ستعرض عليه :

الدار داركم: برنامج كوميدي، يستضيف عددًا من أبرز النجوم في المغرب العربي، من تقديم الثنائي الكوميدي إدريس ومهدي، إنتاج شركة جو برو.

جوابك دهب: برنامج مسابقات مسرحة الشارع المغاربي، يقدّم جوائز من "ذهب" للفائزين، من تقديم الممثل الشاب ومقدّم البرامج مراد العشابي. إنتاج شركةCinetelema

خلي بالك من فيفي: برنامج مقالب كوميدي، يستضيف عددًا من الفنانين المغاربة والعرب. من تقديم فيفي عبده، وزينب عبيد.

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خالد وأحبابه: المغني الشاب خالد في برنامج ترفيهي متنوّع.

جلسات مع نجاة: برنامج فني اجتماعي، من تقديم المغنية المغربية نجاة اعتابو.

سترايك مع حمزة الفيلالي: تقديم الممثل الكوميدي المغربي حمزة الفيلالي.

ساعة سعيدة: برنامج يومي توك شو، تقديم الفنان عبد الفتاح الجريني والفنانة جميلة البدوي.

مسرح المغرب: ينطلق من الدار البيضاء بعروض اسبوعية مباشرة تتواصل تباعًا لغاية رمضان القادم.

تبث قنوات إم بي سي من المملكة العربية السعودية وتعود ملكيتها لرجل الأعمال السعودي وليد إبراهيم، وعرضت منذ انطلاقها عام 1991 مجموعة كبيرة من البرامج والمسلسلات الحصرية الخاصة.

يذكر أن شبكة MBC تتكون من قنوات مفتوحة وهي MBC 1,2,3,4 وBollywood وAction ومصر ومصر2 والعراق والعربية، وأخرى مشفرة وعدد من المحطات الإذاعية.