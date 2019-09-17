الفنانة أمل عرفة تغرد على أزمة نسرين طافش

نشرت الممثلة السورية أمل عرفة عبر حسابها الشخصي على منصة الفيسبوك، رسالة وجهتها لكل الزملاء في الوسط الفني الذين قاموا بشن حملة هجوم وانتقاد ضد الفنانة نسرين طافش.

وغردت أمل عرفة، قائلة :" عم أقرأ القيامة اللي قايمة على نسرين طافش.. نسرين لا تربطني بها اَي علاقة شخصية لكن هي زميلة مهنة ونجمة ولها محبيها.. هادا الهجوم على سمعتها ليش؟.

تابعت :" تركوا المخلوقة بحالها بينها وبين ربها بيجوز تكون أنقى من كتير ناس ما بيقوموا من على سجادة الصّلاة اللي عم تحكوا فيه عالسوشال ميديا بيعبر فقط عن أخلاق وضيعة وفراغ وتفاهة تمت لأصحابها فقط.. دعوا الخلق للخالق بس، عن جد الموضوع زاد عن حدو ".





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يذكر أن الفنانة السورية نسرين طافش، تعرضت في آخر فترة لهجوم شديد من قبل عدة فنانين وممثلين سوريين كانوا قد شاركوا معها في أعمال فنية ومسلسلات، ومنهم باسم ياخور في برنامج أكلناها عندما قال أنها أكثر الفنانات خضعت لعمليات تجميل، وفقاً لموقع فوشيا.

وأيضا الفنانة ديما الجندي هاجمتها وقالت عنها :" خائنة ومنافقة، وأنها اساءت لشقيقتها وصديقتها ديمة بياعة"، أما الفنان قيس الشيخ نجيب صُدم عندما عرف أن نسرين تعتبر مغنية، وقال ساخراً من اسمها " نسرين شي طافش وكأنه لا يعرفها أبداً.