شاهد كيف احتفل شريف مدكور بعيد ميلاده الـ 47

نشر الاعلامي شريف مدكور، عبر حسابه الشخصي على موقع " انستقرام" مقطع فيديو لعيد ميلاده الـ (47)، بمشاركة عدد من أصدقائه وعائلته، كما تزين الميلاد بكيكة عليها ملاكم.

وتخلل حفل ميلاد شريف مدكور، غناء أصدقاءه "سنة حلوة يا جميل"، وكتب شريف تعليقًا على الفيديو: "Am 47"، أي عيد ميلاده الـ47.

يشار أن مدكور مريض، ويتلقى العلاج الكيماوي من سرطان القولون بعد إجرائه جراحة لاستئصال الورم، وفق مصراوي.

يذكر أن شريف مدكور مذيع ومقدم برامج في التليفزيون المصري، وتنوعت فقرات برامجه ما بين البيت المصري والمراه والصحة والطبخ والأزياء والأطفال.