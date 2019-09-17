الاختبارات الالكترونية في بوابة المستقبل 1441- رابط التسجيل

يقدم نظام بوابة المستقبل الدروس والأنشطة والفصول التفاعلية والدروس الجماعية وغيرها لطلبة المدارس بعكس نظام نور الخاص ببيانات المستخدمين.

وتأتي مبادرة نظام المستقبل في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لدعم تقديم الواجبات المنزلية والاختبارات الالكترونية عبر التسجيل في بوابة المستقبل.

رابط التسجيل في بوابة المستقبل 1441

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طريقة التسجيل في بوابة المستقبل:

الدخول إلى رابط بوابة المستقبل ثم اختيار تسجيل دخول بوابة المستقبل، وتظهر شاشة تسجيل الدخول لكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور السجلة في نظام نور.

بحال وجود مشكلة أثناء التسجيل يمكن استعادة اعدادات كلمة المرور من خلال نظام نور عبر الرابط

وتقدم بوابة المستقبل خدماتها على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور لكافة المحافظات السعودية، بحسب "عرب نيوز".