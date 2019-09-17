الفنانة المصرية فيفي عبده تستعد لبرنامجها الجديد

كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده، عن استعدادها لتقديم برنامج كوميدي جديد عبر قناة ام بي سي MBC 5 التي سيعلن عنها خلال الأيام المقبلة، والتي تخدم دول المغرب العربي.

وأكدت المصرية فيفي عبده، أنها ستقدم برنامج مقالب كوميدي، وأن الاتفاق الجديد يأتي بعد غياب فترة طويلة عن تقديم البرامج، وسيكون اسم البرنامج الجديد " خلي بالك من فيفي".

ورفضت الإفصاح عن تفاصيل البرنامج والضيوف المقرر تواجدهم في البرنامج، إلا أنها أوضحت أنهم سيكونون من الفنانين المغاربة نظرًا لتوجهات القناة الجديدة وبعض النجوم العرب، وستقدمه معها الفنانة المغربية زينب عبيد.

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وعن فورمات البرنامج قالت إنه سيكون مفاجأة للجميع ويختلف عن جميع برامج المقالب التي تم تقديمها عبر الشاشات خلال السنوات الماضية.

يذكر أن شركة قنوات ام بي سي الفضائية التي تبثها مركز تلفزيون الشرق الأوسط، عن موعد إطلاق قناتها الجديدة بعنوان MBC 5، والتي تستهدف فقط دول المغرب العربي، ستتضمن عدة برامج ترفيهية ثقافية ومسلسلات وغيرها، و ينطلق البثّ الفضائي مساء السبت 21 سبتمبر الحالي، وفقاً لإرم نيوز.

ومن ضمن البرامج التي ستعرض وهي: ’’الدار داركم‘‘، ’’جوابك دهب‘‘، ’’أسرار النساء‘‘، ’’خالد وأحبابه‘‘، من تقديم الشاب خالد، وهو برنامج ترفيهي متنوّع، و ’’جلسات مع نجاة‘‘، و’’ساعة سعيدة‘‘، وهو برنامج توك شو يومي من تقديم الفنان عبدالفتاح الجريني، و’’مسرح المغرب‘‘ وينطلق من الدار البيضاء بعروض أسبوعية مباشرة.