رابط القدرات العامة قياس 1440هـ - برقم الهوية

انتشرت مؤخرا أنباء عن احتمالية إلغاء اختبارات القدرات للطلاب بشكل نهائي، أسوه بالجامعات العالمية التي قامت بذلك، حيث اعتبروه مضيعة للمال والوقت للطلاب، إلا أن بعض المسئولين في المملكة العربية السعودية أعلنوا أن اختبارات القدرات هي المعيار الأول للمفاضلة بين الطلاب لدخول جامعات المملكة .

تقوم بوابة قياس للخدمات الإلكترونية بالإعلان عن نتائج الطلاب، تحصيلي الورقية ونتائج قياس المواهب، وقياس القدرات العامة لطلاب الثانوية، للالتحاق بالكليات، والتي يعتمد عليها الطالب السعودي بشكل أساسي في الدخول إلى الجامعات بالمملكة.

و يتم عمل اختبارات لقياس مستويات أداء”تحصيلي”، وقياس للمواهب والقدرات، على أن يتم تقديم النتائج مع مسوغات التقديم للجامعات السعودية، وتعرض عليكم وكالة سوا الإخبارية رابط التحصيلي "قياس" للعام الحالي وطريقة استعلام الطالب عن النتائج.

رابط قياس القدرات

الجدير بالذكر أن الطلاب الناجحين في الثانوية العامة بأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات العملية بالسعودية، ويتم إرسال رسائل بالنجاح في اختبار القدرات أو بالرسوب على الهاتف النقال للطلاب.

و للاستعلام عن نتائج تحصيل، وتسجيل البيانات لاختبارات القدرات للثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات السعودية، حيث تشترط الكليات اختبار قدرات الطالب المعرفية، أو الاستعلام عن النتائج بالاتصال على رقم قياسي الموحد 920033555.

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طريقة الاستعلام

الدخول على رابط قياس

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