هجوم المتابعين على صورة محمد رمضان

أشعل منصات التواصل الاجتماعي، بعد نشر صوراً للفنان المصري محمد رمضان، يظهر فيها عارياً كعادته التي لم يغيرها رغم الانتقادات الكثيرة التي تكون ضد ظهوره بدون ملابس خاصة أثناء حفلاته الغنائية وفي تصوير فيديو كليب.

وشارك عبر حسابه الشخصي على منصة الإنستغرام صورةً له معلق قائلاً :" الحمد لله أصبحت الفنان صاحب القناة الأعلى مشاهدة في الوطن العربي على يوتيوب تخطينا إثنان مليار."

يذكر أن أغنية محمد رمضان وسعد لمجرد حققا نجاحا كبيرا، بكليب "انساي" الذي حقق 142 مليونا و691 آلاف مشاهدة، بعد طرحه عبر قناة اليوتيوب، يوم الأربعاء 17 يوليو 2019، وهي من كلمات سعد لمجرد، وقد قام بتصويرها مع المخرج حسام الحسيني.

واحتل كليب أغنية إنساي المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب، وآخرأعماله مسلسل "زلزال"، وشاركة فى البطولة الفنان ماجد المصرى والفنانة حلا شيحة والفنانة هنادى مهنا، وفقاً لموقع صدى البلد.

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قد لاقت تفاعل واعجاب كبير من قبل المتابعين والجمهور على صورته، وتمنوا له كل التوفيق في الأعمال القادمة، وجائت التعليقات كالتالي :" انت مجتهد وربنا يوفقك" " احسن فنان ومطرب فى الدنيا هو الاسطوره حبيب الملايين محمد رمضان" ، اما التعليقات السلبية والانتقادات كانت النصيب الأكبر ومن ضمنها "وهذا ان كان يدل فهو يدل ع انحطاط الذوق العام" "هو انت فنان دمك خفيف بس لو تلبس ع حالك كل فترة وفتره ".