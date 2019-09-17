تراند اليوم : قتلت زوجها بمعاونة عشيقها فجراً والقته فى النيل والكاميرات كشفت الحقيقة

قتلت زوجها بمعاونة عشيقها فجراً والقته فى النيل والكاميرات كشفت الحقيقة

قتلت زوجها ولم تعرف المسكينة ان الله سيكشفها ويفضحها ، قتلت زوجها فجرا والقته فى النيل ،

لكن الله فضحها .

اظهار الحقيقة

من اجل اظهار الحقيقة ومن اجل الرجل المسكين الذى راح ضحية الغدر والخيانة ، من زوجة مات قلبها وضميرها

من اجل الجنس والشهوة والامتاع الجسدى .

عاشرها معاشرة الازواج

القصة لأمرأة من الاقصر تعرفت على احد الشباب الذى اغواها وراح يفعل معها المنكر مرارا وتكرارا ويتردد دوما على منزلها و عاشرها معاشرة الازواج فى غياب زوجها .

وكانت علاقتها المحرمة التى تربطها بالشاب الذى يتردد عليها ويعاشرها كما ذكرنا ، كانت تلك

العلاقة تسير كما تريد الزوجة لكنها لم تجد اى عقبات فى طريق تواصلها مع عشيقها غير زوجها المسكين ففكرت فى التخلص منه .

وفى احدى الليالى احضرت له خمر ووضعت بداخل الخمر السم .

وتقول قاتلة زوجها عن جريمتها :

خططت ونفذت الجريمة

” خططت ونفذت الجريمة بالاتفاق مع عشيقى على قتل جوزى لانى ما بقتش عايزة اعيش معاه

وضعت له السم فى مشروب كحلى ” خمرة ” ووعدته بسهرة حمراء ورمناه فى النيل” هكذا كان اعترافها امام الشرطة فى محضر التحقيقات.

واضافت الزوجة القاتلة من داخل محضر التحقيقات : انا اتعرفت على عشيقى من فترة وبدأت بيننا علاقة حب وغرام وجنس حرام .

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ولكن زوجى كان هو العقبة فى طريق علاقتنا ومبقتش عارفة ابعد عن عشيقى بسببه.. فكرنا فى خطة انا وعشيقى نتخلص فيها من زوجى حتى ناخذ راحتنا.

أوهمت زوجى اننا سنسهر سهرة حمراء وقمت بشراء الخمر وقمت بوضع العقاقير السامة بداخل المشروب الكحلى وشرب زوجى ووقع قتيلا فى الحال.

فقمت بالاتصال بعشيقى واخيه حتى يساعدونى فى التنخلص من الجثة وحملناة الى النيل فجرا

بعد ان قمنا بتكتيفة ووضعه داخل جوال والقيناه داخل النيل واعتقدنا ان احد لم يرانا .

واراد الله سبحانه وتعالى ان يكشف جريمتهم فظلت الجثة عائمة فى النيل من مركز الاقصر الى ان وصلت الى احدى القرى بمركز نقادة بمحافظة قنا .

استخراج الجثة

وهى قرية ” الهيش” وهناك تم استخراج الجثة وتعرفت الشرطة على صاحبها .

وبدأت الشرطة فى البحث والتحرى وتوصثلت الى الخيط الذى ارشدها الى الحقيقة وهى كاميرات

احد المنازل المجاورة التى اظهرت الرجلين العاشق وشقيقه وهم يدخلان الى منزل القتيل قبل الحادث .

وبمواجهتهما بالفيديو الذى سجلته لهم الكاميرات اعترفوا جميعا وراحوا يشرحون للشرطة تفاصيل

الحادث المؤلم والمؤامرة الكبرى التى تزعمتها الزوجة الخائنة.

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