أول رد من ديمة بشار على حقيقة ولادتها

ردت الفتاة الأردنية ديمة بشار، عبر حسابها الشخصي على منصة الفيس بوك على ما تم تداوله من أخبار وأنباء تتحدث عن ولادتها بعدما نُشرت لها صورةً وهي تحمل بين يديها طفل.

مما أشعلت منصات المواقع الاجتماعي، وتداولها الجميع على أساس أن الطفل لديمة بشار، وانتشرت الشائعات حول زواجها من رجل أعمال اردني، مؤكدةً أن ذلك لا اساس له من صحة.

وقالت في تغريدة لها عبر الفيس بوك :" مرحبا انتشر خبر على اخر صورة نزلتها و انا حاملة بنت اخوي محمد بشار اسمها مريم، في مواقع واشاعات عم بتنزل الصورة وتكتب انه ديمة بشار رزقت بمولود ،،، هاي اشاعة ولا صحة ولا اساس له،، أرجو منكم توضيح هالمعلومة في اي صفحة او خبر"، وفقاً لموقع في الفن.

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يذكر أنه تم تداول مؤخراً، انباء عن زواج الفتاة الأردنية ديمة بشار، حتى أصبحت من أكثر العناوين بحثا خلال الساعات الأخيرة، ومن أهم الأسباب وراء هذا الخبر، هو انتشار صورة لديمة بشار وهي تحمل طفلا صغيرا، الأمر الذي جعل الخبر ينتشر بشكل أكبر.