شاهد فيديو لحظة اختطاف حنان المقبل في السعودية - قصة اختفاء حنان

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية فجر اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر/أيلول 2019 فيديو قالوا إنه مشهد اختطاف الفتاة حنان المقبل في المدينة المنورة.

حنان المقبل هي فتاة سعودية تبلغ من العمر 15 عاما وتنشط على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وتملك عدد من السنابات في مجال الخلطات والوصفات النسائية مثل خلطات التجميل والعناية بالبشرة، وخلطات تخسيس وإنقاص الوزن وكل ما يلزم السيدة في المملكة.

وتصدر وسم اختطاف حنان المقبل التريند في المملكة العربية السعودية، حيث غرد الكثيرون مرجحين أن اختفاءها ناجم عن عملية اختطاف تمت من أمام منزلها ولم تؤكد الجهات الأمنية هذه الرواية حتى اللحظة.

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وفي تصريحات نقلها النشطاء قال والد حنان المقبل إنها خرجت من البيت في ساعات فجر يوم الأحد، وأبلغت شقيقاتها بأنها ستذهب إلي البقالة لشراء بعض الحاجيات، وعند ذهابها إلي السوبر ماركت توقفت مركبة وقامت باختطاف حنان.

وتحركت قوات الشرطة علي الفور عقب تحرير البلاغ، وتبذل الآن قوات الأمن قصاري جهدها في عمليات البحث عن الفتاة، وقامت السلطات بتفريغ كاميرات الأبنية المحيطة بمكان الواقعة، للتعرف علي ملابسات الحادث.

وشرعت قوات الأمني السعودي بعملية بحث واسعة بعد تلقيها بلاغا يفيد باختفاء حنان المقبل، حيث عاين الامن الكاميرات في المنطقة لمحاولة كشف ملابسات الحادثة، والعثور على حنان.