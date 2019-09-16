شاهد: الفنان اللبناني علي منيمنة يثير مواقع التواصل بسبب فيديو

في حين لم يتم التأكد من هوية الرجل الذي انتشر مشهد تعنيفه لسيدة في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والمنسوب للممثل اللبناني علي منيمنة، إلاّ أن المؤكد أنه يجب أن يكون في عهدة القوى الأمنية المعنية بالتحقيق في هذا الفيديو المسرب وإنقاذ المرأة من التعنيف.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً منسوباً للفنان علي منيمنة، يظهر فيه من بعيد رجل يقوم بتعنيف امرأة وضربهاً داخل أحد المنازل قرب النافذة.

ويسمع في التسجيل صوت المصور وهو يقول "ياحرام كل يوم هيك عميضربا، قال مشهور قال..."، كما يسمع صوت المرأة وهي تستغيث، قبل أن يقوم بضربها ودفعها إلى داخل المنزل بعيداً عن النافذة، حيث يقوم المصور بإخفاء آلة التصوير.

وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه رجل من بعيد وهو يقوم بتعنيف امرأة وضربها داخل أحد المنازل قرب النافذة.