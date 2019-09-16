بث مباشر - تردد قناة الحقيقة الدولية وآخر مستجدات قضية معلمي الأردن

يبث الليلة الساعة الثامنة والنصف على قناة الحقيقة الدولية لقاء مع الناطق الإعلامي لنقابة المعلمين في الأردن الأستاذ نور الدين نديم، للوقوف آخر مستجدات قضية المعلمين.

وتغلق المدارس الحكومية الأردنية أبوابها منذ أسبوع، حيث يرفض المعلمون الدخول إلى الصفوف التزاما بقرار نقابتهم التي ربطت العودة إلى التدريس بتحقيق علاوة قدرها 50% على رواتبهم، وهو ما لم يتم التوصل بشأنه إلى اتفاق بعد بين الحكومة ونقابة المعلمين.

ولفتت وسائل إعلام أردنية إلى أن وزير التربية والتعليم العالي وليد المعاني أوعز لمديري التربية والتعليم من جميع محافظات المملكة بالقبول الفوري لأي استقالة يتقدم بها أي معلم.

وأكد المعاني، تمسك الوزارة بالحوار مع نقابة المعلمين كسبيل وحيد للتوصل إلى حل الأزمة، وضرورة إنهاء الإضراب الذي يضر بمصلحة الطلبة والعملية التربوية.

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وكانت نقابة المعلمين الأردنيين أعربت السبت الماضي، عن "خيبة أملها" من بيان رئاسة الوزراء الأردنية، مؤكدة أنه "لا يرتقي لمستوى التطلعات والحد الأدنى لمطالب المعلمين".

وذكر الناطق الإعلامي للنقابة نور الدين نديم، بأن "رئاسة الوزراء تصر على تركيز تصريحاتها على المسار المهني فقط من دون الاعتراف بحق المعلم في علاوة 50%، وهذا أمر مرفوض كليا".

تردد قناة الحقيقة الدولية: نايل سات 12398 رأسي

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