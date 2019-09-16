السعودية: وزارة التعليم تعلن عن وظائف سائقات حافلات

أعلنت وزارة التعليم في السعودية، اليوم الاثنين، عن توفر وظائف «سائقات» لحافلات النقل المدرسي للسعوديات ضمن مشروع النقل التعليمي.

وذكرت ابتسام الشهري، المتحدثة باسم وزارة التعليم السعودية، أن العقود الموقَّعة بين شركة تطوير خدمات النقل التعليمي، ومتعهدي نقل المدارس لا تتضمن تحديد جنس السائق، ما يعني إمكانية استعانة المتعهد بسائقاتٍ لقيادة حافلات نقل الطلاب والطالبات.

وأوضحت الشهري أن الشروط المطلوبة للتقدم لوظيفة سائق، أو سائقة، هي: أن يكون عمر المتقدم أو المتقدمة بين 30 و60 عاماً، امتلاك رخصة نقل عمومي، الحصول على شهادة خلو من السوابق، اجتياز الفحص الطبي وفحص السموم، الحصول على دورات تدريبية مكثفة على فن القيادة الآمنة للحافلة المدرسية.

وكانت السعودية قد سمحت للنساء بقيادة المركبات في البلاد قبل أكثر من عام، ما فتح المجال أمامهن للعمل في وظائف، كانت في السابق حكراً على الرجال، خاصةً بعد أن أثبتت المرأة السعودية جدارتها في القيادة.