شاهد: جنازة منيرة حمدي وسط حشد ضخم من المشاركين

توفيت المغنية التونسية، منيرة حمدي، أمس الأحد، عن عمر ناهز 54 عامًا، بعد صراعٍ مع المرض الذي أصابها منذ عدة شهور؛ حيث شارك في جنازة الفنانة الكثير من المشاركين

وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسميّة إن منيرة رحلت "بعد معاناة من المرض خلال الأشهر الأخيرة، ما أجبرها على إلغاء عدد من حفلاتها في المهرجانات الصيفية"، دون أن تكشف عن طبيعة مرضها.

ولدت الفنانة منيرة في محافظة باجة الواقعة في الشمال الغربي التونسي، وبدأت مسيرتها الفنية في برنامج "نادي المواهب" بالتلفزيون الوطني.

وشاركت في حفل الافتتاح لمهرجان قرطاج الدولي عام 2001، ونالت العديد من الجوائز منها الجائزة الأولى في مهرجان الأغنية العربية، عام 2004.

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وتميزت حمدي في أداء اللون الطربي، وقدمت خلال مشوارها الفني عشرات الأغاني باللهجات التونسية والمصرية والخليجية، كما خاضت تجربة التمثيل بالمسلسل الخليجي "جرذان الصحراء" عام 2014.

وأيضًا كان لها بصمة مجال التقديم التلفزيوني من خلال برنامج "مع منيرة" على قناة "تونسنا"، وغيرها من الاطلالات الاعلامية من وقت لآخر.