نتائج الشهادة الثانوية العامة 2019 في ليبيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم في ليبيا، نتائج الشهادة الثانوية العامة 2019، وذلك بعد تأخر دام عدة أسابيع وفق ما أعلنت عنه وسائل اعلام ليبية محلية في المناطق الغربية للبلاد.

وفي وقت سابق، أرجعت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، أسباب تأخر نتائج الشهادة الثانوية العامة إلى وجود أخطاء في أسئلة الامتحان، حيث وضعت بعض أسئلة الاختيار من متعدد دون جواب صحيح.

وحمل البعض الآخر من الاسئلة أكثر من إجابتين صحيحتين لذات لسؤال، إلى جانب إدراج أسئلة من خارج المنهج بفعل عبث المفتشين وفق وصف الوزارة.

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وأضافت الوزارة أن من أسباب التأخر أيضا وجود مئات الطلبة من النازحين لا يملكون ملفات دراسية أو كشوفات بأعمال السنة، والتي تثبت أن الطالب كان مسجلا بإحدى المدارس قبل نزوحه.

ومن الأساب الأخرى وجود مدارس خارج الخدمة بسبب الحرب على طرابلس، بالإضافة إلى التأكد من شرعية قوائم الغياب، مشيرة إلى أن المركز الوطني بكافة إمكانياته البشرية والتقنية يواصل عمله على مدار الساعة للإيفاء بإعلانها الأيام المقبلة.

نتائج الشهادة الثانوية العامة اضغط هنا