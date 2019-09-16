تفاصيل مثيرة حول وفاة الكاتب المسرحي أحمد سخسوخ

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019، نبأ وفاة الناقد المسرحي أحمد سخسوخ عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، إثر مروره بأزمة صحية أدت الى وفاته .

وأعلن المخرج المصري مازن الغرباوي، وفاة الكاتب والناقد المسرحي أحمد سخسوخ، صباح اليوم الاثنين، بعد تعرضه لأزمة صحية، قبل أيام.

وكتب المخرج المصري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "خبر حزين هذا الصباح بفراق دكتور أحمد سخسوخ.. وداعاً أستاذنا الفاضل.. البقاء لله".

وعلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من أقاربه وأصدقائه المقربين، بينهم ابنة شقيقته، والتي كتبت عبر "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله خالي الدكتور أحمد سخسوخ عميد معهد فنون مسرحية سابقا فجر اليوم.. أسألكم الدعاء له".

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أحمد سخسوخ، كاتب مسرحي وأكاديمي ولد عام 1947 تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الدراما والنقد المسرحي عام 1975، سافر على نفقته الخاصة إلى النمسا والتحق بدراسة المسرح بمعهد العلوم المسرحية، جامعة فيينا، وناقد متخصص في الدراما.

ويعمل أستاذاً للدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ورئيساً سابقاً لقسم الدراما والنقد ووكيلاً، ثم عميداً -سابقاً- للمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون المصرية، وله العديد من المؤلفات والدراسات الأكاديمية والنقدية المتخصصة في المسرح.

ونعت وزار الثقافة، الناقد المسرحي الرائد الدكتور أحمد سخسوخ، الذي غيبه الموت صباح اليوم عن عمر يناهز 72 عامًا.

وذكرت وزارة الثقافة، في بيان أصدرته اليوم، أنَّ ميدان النقد المسرحي المصري والعربي فقد أحد فرسانه، مشيرة إلى أنَّ الراحل ترك إرثًا ثمينًا في فن المسرح والدراما سيبقى خالدًا في تاريخ هذا المجال.