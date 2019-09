تهنئة ميغان ماركل لزوجها هاري في عيد ميلاده

نشر الحساب الرسمي لدوق ودوقة ساسكس البريطاني، عبر منصة الإنستغرام صورةً مركبة لمجموعة صور للأمير هاري وذلك لتهئنته في ذكرى عيد ميلاده الذي يصادف تاريخ 15/9 ، وهو ثاني أبناء ولي العهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز من زوجته الأولى ديانا أميرة.

وعلقت زوجته الأمريكية ميغان ماركل، على صورة نشرها حسابهما المشترك ، وقالت :" إن خدمتك في القضايا التي تهتم بها جداً تلهمني كل يوم... أنت أفضل زوج وأب لإبننا... نحن نحبك، عيد ميلاد سعيد"

"Your service to the causes you care so deeply for inspires me every day. You are the best husband and most amazing dad to our son. We love you Happiest birthday!”

وظهرت في الصورة المجمعة، عدة صور منذ طفولته برفقة والدته الأميرة ديانا، وايضا صورة في كل مرحلة عمرية في حياته، وأخيراً صورة مع زوجته ميغان وابنهما آرتشي الذي ولد في شهر مايو هذا العام، وفقاً لموقع lbc