اسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية 2019 - تعيينات العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية اليوم، اليوم الاثنين، عن اسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية 2019 في كافة المحافظات بدون استثناء؛ تزامنا مع قرب بداية العام الدراسي الجديد.

في سياق آخر، دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جميع طلبة السادس الاعدادي الى مراجعة ادارات مدارسهم، حيث ذكر بيان لمكتب الوزير امس انه على الطلبة مراجعة ادارة مدارسهم خلال الاسبوع المقبل لغرض استلام الرقم السري للاستمارة الالكترونية.

واصدرت الوزارة توضحياً بشأن موعد اطلاق استمارة القبول المركزي لخريجي الدراسات السادس الاعدادي، حيث ذكرت في بيان امس أن دائرة الدراسات والتخطيط انهت جميع الاستعدادات الخاصة باستمارة القبول الالكترونية للعام الدراسي الجديد.

وزنزهت الوزارة إلى أن استمارة القبول جاهزة للتقديم، والاعلان عنها يعتمد على ارسال مخرجات وزارة التربية للدورين الاول والثاني بمختلف الفروع للشروع باستقبال طلبات القبول المركزي في الكليات الحكومية، من خلال برنامج الكتروني ينفذ للعام الخامس على التوالي.

وأضافت أن استمارة التقديم الالكترونية لم يطرأ عليها اي تغيير حتى الان، من حيث عدد الخيارات التي لا تقل عن 25 اختيارا ولا تزيد عن 35 اذ تتوزع بين 25 اختيارا للكليات و10 اختيارات للمعاهد.