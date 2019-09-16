نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2019

نقدم لكم في وكالة سوا الاخبارية، رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2019 "تحويلات الكليات" للثانوية العامة في مصر، وذلك بالتزامن مع الاعلان عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية للتنسيق.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2019 وتنسيق المرحلة الثالثة 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق اضغط هنـــا

من جهته، أكد رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق السيد عطا أنه سيتم غلق تسجيل طلاب الثانوية العام لعام 2019، في تقليل الاغتراب وذلك للمرحلة الثانية من التنسيق الثانوية، يوم الثلاثاء الموافق 20-8-2019.

يشار إلى أنه يتم إعلان نتائج تقليل الاغتراب لعام 2019، فور غلق باب التسجيل، ويبدأ تنسيق المرحلة الثالثة أعمالها بعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب وفي هذه المرحلة يكون الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة هو 50% خمسين بالمائة.

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وبدأ إعلان نتائج تقليل الاغتراب بعد يوم 20 اغسطس، حيث يتوقع البعض أنه سيكون قبل نهاية شهر أغسطس 2019، في الفترة ما بين 21 أغسطس 2019 إلى 30 أغسطس.

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