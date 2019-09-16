كشفت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الجزائرية ،اليوم الاثنين، الانتهاء من مسابقة اعوان ادارة السجون 2019،لافتا إلى أن النتائج على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.



وفي وقت سابق،أعلنت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في الجزائر، أنّه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية، لمسابقة اعوان ادارة السجون 2019، ابتداء من يوم 10 إلى 15 سبتمبر.



تقدم لكم وكالة سوا الاخبارية رابط نتائج مسابقة اعوان ادارة السجون 2019 في الجزائر

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رابط الاستعلام عن نتائج إدارة السجون المديرية العامة لإدارة السجون 2019



وقالت المديرية العامة لادارة السجون و اعادة الادماج عن فتح مسابقة للتوظيف لفائدة مؤسساتها العقابية في الرتب التالية: ضابط اعادة التربية: 150 منصب رجال ( شهادة ليسانس في التعليم العالي او ما يعادلها في العشب الموجودة في الاعلان)، عون اعادة التربية : 1750 رجال – 100 نساء ( للحاصلين على السنة الثالثة ثانوي كاملة).

وشروط التقديم لمسابقة أعوان إدارة السجون في الجزائر 2019

أن تكون له الجنسية الجزائرية منذ خمس سنوات على الأقل.

أن يكون مؤدياً للخدمة الوطنية أو معفياً منها لأسباب غير صحية.

أن لا تقل قامته على 1.66 م بالنسبة للرجال و 1.58 م للنساء.

أن يبلغ مجموع حدة بصره 10/15 لعينين معا دون تصحيح بالنظارات أو عدسات العين , ودون أن يكون الحد الأدنى لأحد العينين يقل عن 10/7.

أن يكون متمتعاً بقدرات بدنية ونفسانية تتماشى والوظيفة المراد الالتحاق بها.

أن لا يتعدى سنة 30 سنة عند تاريخ مسابقة التوظيف.

أن تكون نتائج الفحص الطبي و النفساني الذي يخضع له المترشح و الذي تنظمه إدارة السجون إيجابياً.

رابط الاستعلام عن نتائج إدارة السجون المديرية العامة لإدارة السجون 2019