حفل عيد ميلاد وائل كفوري يشعل مواقع التواصل

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي وبعض الفنانين عبر حساباتهم الشخصية، مقاطع فيديو وصوراً من حفل ذكرى ميلاد الفنان اللبناني وائل كفوري وإتمامه الـ45 عاماً، وأقيم الحفل في حديقة منزله وبحضور عدد من الفنانين والاعلاميين والشخصيات العامة المقربة له.

وأشعلت منصات التواصل، في فيديوهات الحفل والرقص والغناء، وظهر الفنان ملحم زين والفنان كارلوس، وهما يؤديان معظم الأغاني وجاء ذلك وسط أجواء فنية مشعلة، وتحول منزله الى ساحة رقص .

من ضمن ما تم تداوله هو ظهور الممثلة سيرين عبد النور، وهي ترقص مع وائل كفوري على أنغام اغاني ملحم زين، ويظهر على ملامحه الفرح والسعادة وايضاً رقصه مع كارلوس، وفقاً لموقع LBC

وتوسط المكان قالب ضخم من الكيك وكُتب عليه "في شي إسمو وائل" وذلك على غرار كلمات أغنيته في شي اسمو وفا، بالإضافة الى تزيين راقي للمكان مع إضاءات وبلالين، وعشاء يتوسط جميع الطاولات.