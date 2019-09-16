تعرف على الوظائف التي ستختفي في عصر التكنولوجيا

لا تخلو حياتنا دون المهن والوظائف، لما لها من أهمية كبيرة على الرغم من أن هناك مهن قديمة بدأت تختفي في ظل تطور التكنولوجي، مثل:مصلح الاحذية وغيره، بالإضافة لمهن موجودة حاليا ولكن أهميتها بدأت تقل ويستطيع الانسان الاستغناء عنه.

وبعض هذه المهن رغم أهميتها بدأ البعض يبدي ملله من استمراره بالعمل فيها، لا يدرك مدى النعمة التي يتمتع بها ولا يعرف قيمتها إلا حين تختفي فجأة من حياته دون سابق إنذار

إليك قائمة المهن السبعة التي ستتأثر بالتطور التكنولوجي :-

1/ الأطباء :

تعتبر من اهم المهن، وقد يصدم الجميع بأنها من ضمن قائمة التي ستتأثر بالتكنولوجيا، ولكن يرى خبراء ان بعض مجالات الطب أو فروعه هي المهددة بالاختفاء بسبب التطور في تشخيص الامراض إلكترونياً وعن بعد، ويتوقع أن تستمر الحاجة للأطباء والمسعفين في أقسام الطوارئ، وكذلك للاختصاصين، مثل الجراحين.

2/ المحامون:

هذه المهنة الذي يقومون بها الأشخاص بالعمل الروتيني وترتيب مستندات ولكن في المتقبل ستقل جداً ، والمهام القانونية التي تتطلب خبرة وتخصصاً أقل سيكون لها برمجيات كمبيوتر خاصة تنفذها.

3/المهندسون المعماريون:

المهنة الإبداعية والتي تعتمد على الرسم وخلق الأفكار الإبداعية لتصميم مباني وغيرها، ولكن ستتأثر بالتكنولوجيا بسبب وجود برامج كمبيوتر خاصة لتصميم المباني البسيطة.

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4/المحاسبون:

يقول بوغليانو إن العاملين في مجالات الضرائب المعقدة سيحتفظون بوظائفهم، لكن سيختفي المحاسبون الذين يتولون حسابات الضرائب البسيطة بسبب تراجع الطلب عليهم

5/ الطيارون:

بدأت الطائرات دون طيار تحل محل الطيارين بالفعل في المهمات الخطرة، وسيستمر هذا الأمر مع زيادة اعتماد الحروب على الأنظمة والتقنيات الإلكترونية.

6/الشرطة:

بالفعل حلت أجهزة المراقبة التكنولوجية محل أفراد الشرطة الذين يقومون بأعمال المراقبة، وكذلك المحققون غير المتخصصين في نوع محدد من الجرائم، فإن الطلب سيقل على هذه الوظائف، لكنها لن تختفي تماماً.

7/ التسويق العقاري:

هذه المهنة ستختفي وذلك خلال التطور التكنولوجي، لأان المواقع أثرت على أرباح وكالات التسويق العقاري التقليدية؛ إذ أصبحت هي الصلة بين المشترين والبائعين، وفقاً لموقع سيدتي.

وبالإضافة الى الوظائف الأكثر عرضة للاختفاء هي: المديرون في حلقات الإدارة الوسطى؛ إذ حلت التكنولوجيا محل وظائفهم بالفعل في قطاعات عدة من الاقتصاد.