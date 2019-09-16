تفاصيل وفاة سيدة أثناء عملية تكميم المعدة في السعودية

أوضحت وزارة الصحة السعودية، تفاصيل جديدة بشأن وفاة سيدة في إحدى مشافي مدينة الطائف غرب السعودية، أثناء إجراء لها عملية تكميم معدة، وهي عملية جراحية يتم فيها استئصال جزء من المعدة بهدف فقدان الوزن.

وكشفت الصحة، أن تصريح عمليات التكميم لا يملكه أي مرفق من مرافق القطاع الخاص بأنواعها، والمستشفى قد أجريت عدة عمليات من هذا النوع دون أي تصريح نظامي.

أكدت، أن عملية تكميم المعدة، تكون لعلاج حالات السمنة وتجرى في وحدة السمنة، وفي مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ومستشفى القوات المسلحة، وأنه لا يوجد أي من المستشفيات الصحية في القطاع الخاص يمتلك ترخيص لازم لإجراء هذه العمليات، والمتضمن اشتراطات معينة لسلامة ذلك النوع من الحالات.

وبدورها باشرت وزارة الصحة بالطائف فتح ملف تحقيق لمعرفة ملابسات وتفاصيل الحادثة، وذلك عقب ورود بلاغ بوفاة المرأة، حيث تم إغلاق الوحدة الخاصة في المستشفى، ومنع سفر كل من له علاقة بالعملية لحين استكمال التحقيقات، وتم إحالة القضية الى الجهات المختصة، وفقاً لموقع إرم نيوز.

يذكر أن تكميم المعدة هي عملية جراحية يستأصل فيها جزء من المعدة بهدف فقدان الوزن؛ حيث يُقلّل حجم المعدة بنسبة 70%إلى 85% من حجمها الأصلي، مع العلم أنه من المحتمل أن يتم توسع المعدة في وقت لاحق في الحياة. يتم تنفيذ هذه العملية بشكل عام عن طريق المنظار ولا يمكن الرجوع فيها.