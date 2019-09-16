الكشف عن موعد إطلاق قناة MBC 5

كشفت شركة قنوات ام بي سي الفضائية التي تبثها مركز تلفزيون الشرق الأوسط، عن موعد إطلاق قناتها الجديدة بعنوان MBC 5، والتي تستهدف فقط دول المغرب العربي، ستتضمن عدة برامج ترفيهية ثقافية ومسلسلات وغيرها.

أكدت إدارة قناة ام بي سي، أن قناة MBC Cinq بالفرنسية و التي ترفع شعار قوتنا واحدة، تخدم فقط الدول ( المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، موريتانيا)، وستطلق في الأسبوع القادم على التردادت الفضائية العرب سات ونايل سات، وسيتم عرض عدة برامج ومسلسلات.

و ينطلق البثّ الفضائي لـ MBC5 مساء السبت 21 سبتمبر الحالي، مع إطلالة أولى تستهلّها القناة بالموسم الخامس من برنامج the Voice، والذي سيكون متوفرًا لجمهور بلدان المغرب العربي حصرًا عبر قناة MBC5

أهم الأعمال والبرامج التي ستعرض عليه :-

الدار داركم: برنامج كوميدي، يستضيف عددًا من أبرز النجوم في المغرب العربي، من تقديم الثنائي الكوميدي إدريس ومهدي، إنتاج شركة جو برو.

جوابك دهب: برنامج مسابقات مسرحة الشارع المغاربي، يقدّم جوائز من "ذهب" للفائزين، من تقديم الممثل الشاب ومقدّم البرامج مراد العشابي. إنتاج شركةCinetelema

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خلي بالك من فيفي: برنامج مقالب كوميدي، يستضيف عددًا من الفنانين المغاربة والعرب. من تقديم فيفي عبده، وزينب عبيد.

خالد وأحبابه: المغني الشاب خالد في برنامج ترفيهي متنوّع.

جلسات مع نجاة: برنامج فني اجتماعي، من تقديم المغنية المغربية نجاة اعتابو.

سترايك مع حمزة الفيلالي: تقديم الممثل الكوميدي المغربي حمزة الفيلالي.

ساعة سعيدة: برنامج يومي توك شو، تقديم الفنان عبد الفتاح الجريني والفنانة جميلة البدوي.

مسرح المغرب: ينطلق من الدار البيضاء بعروض اسبوعية مباشرة تتواصل تباعًا لغاية رمضان القادم.