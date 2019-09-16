أول ظهور لابنة نانسي عجرم ( ليا )

كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عبر حسابها الشخصي على منصة الانستغرام عدداً من الصور تظهر فيها ابنتها الثالثة " ليا " التي ولدتها منذ أشهر، وتم الكشف عن وجهها وملامحها وهي ترتدي الفستان الأبيض.

وعلقت نانسي عجرم على صورة ابنتها ليا :" لبّستك الأبيض ومن قلبي عم صلّي.. كل إيامك تكون مضوايي فرح وحب.. انت بسمة حياة الماما والبابا وإخواتك"، حيث نالت إعجاب الكثير من المتابعين ومتمنين لها بأن يحفظها الله وترزق بالسعادة والتوفيق.

جاء ذلك خلال احتفال نانسي مع عائلتها وأقرب أصدقائها وزوجها فادي الهاشم، بعمادة ابنتهما ليا، وفقاً لعادات في الديانة المسيحية، وقد نشرت صوراً من الاحتفال برفقة زوجها وبنتاها ميلا وإيلا ، وفقاً لموقع lbc.

ومن ضمن التعليقات التي كانت لافتاً على صور بنت نانسي، هو تعليق المغنية ميريام فارس ، وعلقت :"إنه يوم مميّز لطفلتك الصغيرة ليا، الله يحمي ويُبرك عائلتك الجميلة".