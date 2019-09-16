شاهد: فنانات يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسة تونس

شارك في انتخابات الرئاسية التونسة، مجموعة من أبرز الفنانين والممثلين الذين ظهروا على شاشات وسينما جمهورية مصر العربية، حيث بعضهم يستقرون في القاهرة منذ فترة.

وجاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح، عن موعد الانتخابات الرئاسية وذلك بعد إطاحة ببوتفليقة، ومن المقرر أن تجرى في في الثاني عشر من شهر كانون أول/ديسمبر المقبل 2019

يذكر أن ابواب التصويت فتحت في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم، أمس الأحد في الثامنة صباحاً، وشاركت العديد من الفنانات وأبرزهم :" هند صبري، درة، عائشة ابو احمد، المغنية التونسية لطيفة"، وفقاً لموقع الفن.

يذكر أن احتجاجات أسبوعية حاشدة قد أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على التنحي في أبريل/نيسان، تاركا البلاد في فراغ دستوري وفي أزمة بين المحتجين والحكومة المدعومة من الجيش.