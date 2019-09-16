دبي: انطلاق مؤتمر التأمين البحري في 24 سبتمبر 2019

تستعد دبي لاستضافة مؤتمر التامين البحري، والذي من المقرر أن يُعقد في 24 من سمبتمر 2019، على متن السفينة "كوين إليزابيث 2"، في ميناء راشد.

ويأتي عقد مؤتمر التأمين البحري، بمشاركة مجموعة من صناع القرار والخبراء والرواد في قطاع التأمين البحري والشحن والتجارة البحرية، للوقوف على أبرز الاتجاهات المؤثرة على تأمين التجارة والشحن إقليمياً وعالمياً.

وبدوره، أكد ماجد عبيد بن بشير رئيس مجلس الأمناء والأمين العام لمركز الإمارات للتحكيم البحري، أهمية المؤتمر قائلاً: "يواصل مركز الإمارات للتحكيم البحري دعم القطاعات البحرية والطاقة البحرية من خلال المشاركة في الفعاليات الصناعية الرئيسية ذات الأهمية على غرار مؤتمر دبي للتأمين البحري، كما أننا سعداء بمشاركتنا لاسيما أن جدول أعمال هذا العام يسلط الضوء على المخاطر التي تعوق قطاع النقل البحري"، وفق صحيفة الاتحاد.

ويشار إلى أن الجلسات والحلقات النقاشية للنسخة الثانية من "مؤتمر دبي للتأمين البحري" تتناول موضوع إدارة المخاطر، بالإضافة إلى استكشاف الحلول المحتملة لمعالجة بعض القضايا الملحة التي تواجه صناعة النفط والغاز في الشرق الأوسط مثل تقلب الأسعار، والقضايا البيئية، وتغيير اللوائح، وسياسات التأمين.

ومن جهته، قال محمد الغول، الرئيس التنفيذي لشركة ماريتايم سكاي، الجهة المنظمة لـ"مؤتمر دبي للتأمين البحري": "شهد قطاع النقل البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً ملحوظاً تزامن معه نمو سوق التأمين في الدولة مما دفعنا لتنظيم "مؤتمر دبي للتأمين البحري" لتشجيع النقاشات حول العديد من الأمور المتعلقة بالتأمين وإدارة المخاطر نظراً لأهميتها وعمق تأثيرها على نمو قطاع النقل البحري".