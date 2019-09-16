إطلاق برنامج لمناقشة قضايا المجتمع السعودي

أعلنت ناشطة سعودية ملاك الحسيني، إطلاق برنامج جديد على شاشات قناة ام بي سي، ليناقش عدة قضايا مجتمعية في المملكة العربية السعودية، بحضور مجموعة من الأشخاص والمهتمين لطرح أرائهم ومناقشتها.

وأوضحت أن البرنامج بعنوان "حراك مع ملاك" يناقش قضايا المجتمع السعودي، مشاكله وآفاته، ويركز على اهتمامات الشارع السعودي وهواجسه الآنية بحضور جمهور شبابي ومهتم ليتفاعل ويناقش مع المواضيع المطروحة.

سيكون ضمن البرنامج، استقبال كل حلقة مجموعة من الحالات والنماذج من المجتمع، تطرح قصصها وتجاربها الشخصية على بساط البحث، ويشارك الشباب في الحوار وبحرية والتعبير بشكل جريء عما يجولفي خاطرهم.

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في السياق نفسه، يسلط البرنامج الجديد الضوء على القضايا الإنسانية الوجدانية، ويرصد القصص المؤثرة والتجارب الملهمة للشباب السعودي على وجه التحديد.

ويُعرض برنامج "حراك مع ملاك" مع ملاك الحسيني على MBC1، اعتباراً من 15 أيلول/سبتمبر 2019، كل أحد في تمام الساعة 05:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 08:00 مساءً بتوقيت السعودية، وفقاً لموقع مجلة لها .

يذكر أن السعودية ملاك الحسيني، هي ناشطة عبر منصات التواصل الاجتماعي و اكتسبت شهرتها من خلال ظهورها ونشرها عدة مقاطع فيديو هادفة التي اكتسبت من خلالها نسبة متابعة كبيرة، حاصلة على درجة الدكتوراه وهي عضو بهيئة التدريس في جامعة الملك سعود.