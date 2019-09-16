شاهد الإماراتية أحلام بإطلالة شابة عشرينية

شاركت الإماراتية أحلام عبر حسابها الشخصي على منصة التويتر، مجموعة صوراً تظهر فيها بإطلالة مميزة وراقية وملابس كاجوال، وذلك بجلسة تصوير أخيرة قد خضعت لها، عقب الانتهاء من مؤتمر اعلان برنامج ذا فويس .

وظهرت احلام في الصور التي نشرتها، بإطلالة شابة عشرينية، وقد أخفت عمرها الحقيقي، وقد نال اعجاب الكثير من متابعينها وجمهورها، والغالبية قد صُدم من إطلالتها.

وعلقت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي على الصور قائلة: "من المؤتمر الصحفي اليوم لموسم #ذا_فويس عبر شاشة كل العرب #ام_بي_سي شو رايكم باللوك ؟؟ ، وفقاً لموقع صدى البلد.

يذكر أن أحلام التي إنضمت كمدربة إلى جانب محمد حماقي وسميرة سعيد وراغب علامة في هذا الموسم ، أشارت في أول تعليق لها على البرنامج عبر حسابها على "إنستقرام" وقالت "عندما أقوم ببناء فريق فإني أبحث دائماً عن أناس يحبّون الفوز، وإذا لم أعثر على أي منهم فإنّني أبحث عن أناس يكرهون الهزيمة. "