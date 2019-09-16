عاصي الحلاني يغرد لاول مرة بعد حادثة سقوطه

غرد المغني اللبناني من أصل عراقي عاصي الحلاني، عبر حسابه الشخصي على منصة التويتر، برسالة وجهها لجميع اصدقائه والمتابعين وجمهوره الكبير ليطمأنهم على صحته بعد كثرة الاسئلة عنه، عقب تعرضه لحادثة سقوط عن ظهر حصان.

وقال في التغريدة :" الى جميع الأحباء والأوفيياء، أشكركم جزيل الشكر لسؤالكم عني، و إنني ممتن لكم على إهتمامكم ودعواتكم سائلاً الله أن يمدكم بالسعادة والحياة الكريمة.. أنني بخير وأتماثل للشفاء بإذن الله تعالى له الحمد والشكر، وإن شاء الله ألقاكم قريباً..

وتفاعل المتابعين مع التغريدة وتمنّوا له الشفاء التام وبإنتظار عودته، وكان من ضمن التعليقات أبرز الفنانين والمغنيين ومن ضمنهم، هيفاء وهبي معلقةً " ألف سلامة عليك فارسنا، يحميك الرب من الشر" ، وعلق صديقه المغني راغب علامة " الف الحمدلله على سلامتك اخي عاصي ، انشالله ما بتشوف أي شر".

يذكر ان الفنان عاصي الحلاني تعرض مؤخراً لحادثة سقوطه عن ظهر حصان في مزرعته الخاصة، مما ادى الى فقدان وعيه لمدة يومين وكسور وخدوش في جسمه، و الى كسر اصبعه الايسر، وانتفاخات كثيرة في وجهه، ولكن وضعه الصحي الآن مستقر بحسب مدير أعماله الفني.