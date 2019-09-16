شاهد: منة فضالي في ظهور فاضح وتعلق "أنا حرة"

نشرت الفنانة المصرية منة فضالي، مؤخراً مجموعة صور لها، عبر حسابها الشخصي على موقع "انستقرام"، والتي أثارت الكثير من الجدال والانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها بـ"المايوه"، واعتبره البعض بأنه ظهور فاضح وجريء.

وبدورها، ردت منة فضالي على الانتقادات التي وجهت إليها مؤخرًا بسبب ارتدائها "المايوه" ونشر صورها على إنسترام ، ما جعل البعض يتهمها بتعمد اللجوء للإطلالات الجريئة لجذب الأنظار، قائلة: "أنا حرة وان شا الله أتصور في الحمام".

وفي ذات السياق، أعلنت منة فضالي موقفها من الزواج برجل يكبرها بعدة سنوات على غرار علاقة الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد، وفق نافذة العرب.

وتحدثت فضالي عن أعمالها الفنية الجديدة، مشيرة إلى أنها تواصل حاليًا تصوير فيلمين جديدين سيتم طرحهما قريبًا.

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ويشار إلى أن منة فضالي بدأت في عالم التمثيل في عام (2002)، في مسلسل أين قلبي، مع الممثلة يسرا، كما وشاركت في مسلسل الناس في كفر عسكر من إخراج نادر جلال.