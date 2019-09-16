من هي الفنانة التونسية الراحلة منيرة حمدي ؟

فارقت الفنانة التونسية القديرة منيرة حمدي الحياة بعد صراعها مع الطويل المرض عن عمر ناهز 54 عاماً.

الراحلة من مواليد محافظة “باجة” شمال غرب تونس وبدأت حياتها الفنية من خلال برنامج “نادي المواهب”، وخلال مسيرتها حصلت على العديد من التكريمات والجوائز وهذه أبرز محطات حياتها:

1- شاركت الفنانة التونسية منيرة حمدي في حفل افتتاح حفل دورة عام 2001 للمهرجان الدولي قرطاج السينمائي، وشاركت في أوبريت “رقص الكمان” في عام 2005.

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2- حصلت المطربة الراحلة على جوائز عدة كان أولها في آداء عام 1992، والجائزة الثانية من مهرجان الموسيقى التونسية في عام 1995، كما كرمها زين العابدين بن على رئيس الجمهورية التونسية في عام 2003.

3- حازت الفنانة الراحلة على جائزة المركز الأول في مهرجان الأغنية العربية في عام 2004 م و “أوسكار” فيديو الموسيقى المصرية في عام 2005، و قدمت قبل رحيلها أكثر من 50 أغنية، كما قدمت العديد من المشاركات في الأفلام التلفزيونية.

وفقاً لصحيفة القدس العربي، نعت وزارة الشؤون الثقافية التونسية الراحلة حمدي في بيان جاء فيه: “اشتهرت الفقيدة بصوت طربي عذب قادر على أداء كلاسيكيات الأغنية العربية، كما عرفت بنبرة صوتية أدائية مميزة”.