مخرج سوري يبعث رسالة لباسم ياخور وأيمن رضا

نشر مقطع فيديو قصير عبر حساب شخصي لمخرج سوري، كرسالة موجهة لباسم ياخور وأيمن رضا، وذلك عقب اشتداد الأزمة والخلافات بينهما في آخر فترة وخاصة بعد استضافته في برنامج أكلناها.

فوجه المخرج السوري الليث حجو، رسالة عبر فيديو للفنانين السوريين باسم وأيمن، وظهر فيه مقاطع من مسلسل بقعة ضوء، الذي تشاركا فيه تحت إخراج وادارة الليث، بالإضافة لمقطع من مسلسل المال والبنون.

و تضمن الفيديو رسالة واضحة وهي دعوتهما إلى المحبة، وانهاء جميع الخلافات والمشاكل التي بينهما، ذلك احتراما لسنوات العمل الطويلة وسنوات الصداقة بينهما .

يذكر أن الخلاف قد ظهر بعد وجود أيمن ضيفاً في برنامج " أكلناها " ، والذي كان مسجلاً وتم عرضه قبل فترة، وتم الاتفاق على فتح صفحة جديدة وعقب عرض الحلقة نشر باسم صورة له برفقة أيمن ولكن الأخير أعاد الخلاف الى الواجهة بعد نشره تعليق عبر صفحته الفيسبوك طالباً من باسم الابتعاد عنه وعدم إشهار برنامجه على حسابه، وفقاً لموقع مجلة سيدتي.

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ومن جانبه لم يرد باسم ياخور، على أي تعليق نشره الفنان أيمن رضا، وينشغل في الوقت الحالي الفنان باسم ، في تصوير مسلسله الكوميدي الناقد " ببساطة " من إخراج تامراسحاق و إنتاج شركة روي برودكشن.