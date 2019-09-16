تراند اليوم : اتحاد بيت حانون يفاجئ ضيفه اتحاد الشجاعية والهلال والأهلي يحتكمان للتعادل  

الدوري الممتاز والدرجة الأولى في قطاع غزة

اتحاد بيت حانون يفاجئ ضيفه اتحاد الشجاعية والهلال والأهلي يحتكمان للتعادل

غزة- الخليج 365-أحمد المشهراوي

فاجأ نادي اتحاد بيت حانون الرياضي, الصاعد حديثاً لدوري الأضواء، بطل كأس السوبر، ضيفه نادي الاتحاد بالشجاعية بهزيمة قاسية، واستهل مشواره في الدوري العام الممتاز مع افتتاح الموسم الجديد 2019-2020 بالفوز الثمين عليه بنتيجة 2-صفر، على ملعب بيت حانون البلدي شمالي القطاع.

وبذلك، تصدر بيت حانون اللائحة مع بدء الجولة الأولى للدوري محرزاً أول 3 نقاط في طريق الصراع مع الكبار في أول ظهور له في تاريخه في الدرجة الممتازة، بعد أن نال لقب دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي ولم يخسر سوى مباراة واحدة طوال 22 مباراة، وليبعث برسالة مبكرة لمنافسيه أن القادم ينافس على البقاء.

جاء الشوط الأول متسماً بالحذر الدفاعي، وحرص كل فريق على إغلاق منطقته تحسباً من هدف مفاجئ، رغم محاولات الشجاعية عبر حسام وادي وعلاء عطية، وفي المقابل ظهر صاحب الأرض بطريقة دفاعية سرعان ما تتحول إلى هجومية، وتمكن من التقدم عبر نجمه يوسف سالم في الدقيقة 41 من كرة صاروخية.





وفي الشوط الثاني، اعتمد مدرب بيت حانون، صاحب الإنجاز على الارتداد الهجومي القوي من الخلف، وتمكن الفريق من تعزيز تقدمه بالهدف الثاني عبر نفس اللاعب في الدقيقة 74 من كرة وصلت له من وسط الملعب، تقدم بها وسددها تتهادى في الشباك، وعاد بيت حانون إلى منطقته، لقطع الطريق على لاعبي الشجاعية، الذين حاولوا تقليص النتيجة، لتنتهي المباراة بتقدم بيت حانون.

حكم اللقاء: نادر الحجار للساحة، وساعده محمد الغول، وفادي السمهوري، وسامح القصاص رابعاً.

الهلال والأهلي الفلسطيني

وفي المباراة الثانية، احتكم ناديا الهلال، والأهلي الفلسطيني للتعادل بنتيجة 1-1 على ملعب اليرموك البلدي، سجلا في مجريات الشوط الأول. جاءت المباراة متكافئة الأداء، نجح الهلال في التقدم مبكراً منذ الدقيقة 8 عبر نجمه أحمد العكاوي من كرة مرت له داخل المنطقة حولها جميلة في المرمى، ورد الأهلي بهجمات لتقليص الفارق عبر محمد صالح في الدقيقة 22. وفي الشوط الثاني، مال الفريقان للعب الدفاعي والارتداد الهجومي في محاولة للتسجيل، لتنتهي المباراة بتعادلهما بهدف لكل منهما. ليحتل الفريقان المركز الثاني.

حكم اللقاء: محمد أبو شهلا للساحة، وساعده محمود الصواف، ومحمد السدودي، وأشرف زملط رابعاً.

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مباراتا الأحد

وتتواصل المباريات اليوم الأحد، ويلاقي الصداقة شباب جباليا على ملعب فلسطين الوزاري الساعة 5 عصراً، فيما يلاقي الساعة 6 مساء تحت الأضواء الكاشفة خدمات رفح، بطل ثنائية الدوري الممتاز والكأس، وخدمات الشاطئ على ملعب الشهيد محمد عقوبة على خدمات رفح بسبب الشغب في مباراة كأس السوبر التي خسرها أمام الشجاعية. ويلتقي الاثنين شباب رفـــــح وضيفه غـزة الرياضي الساعة 5 عصراً على ملعب رفح البلدي، وشباب خان يونس واتحاد خان يونس على ملعب خان يونس البلدي الساعة 6 مساءً.

الدرجة الأولى

البيوك يقود خدمات خان يونس للفوز على نماء والجلاء يتفوق على التفاح

غزة- أحمد المشهراوي

وفي الدرجة الأولى، حقق خدمات خان يونس الهابط من الدوري الممتاز، فوزاً ثميناً على الوافد الجديد نادي نماء بنتيجة 2-صفر، على ملعب استاد خان يونس البلدي. أنهى الخدمات الشوط الأول بالتقدم عبر النجم رامي البيوك في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، وفي الشوط الثاني أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 64. حكم اللقاء: حازم الصوفي، وساعده إسلام الشخريت، ومحمد بدر، وأمين عويص رابعاً.

وفي المباراة الثانية، فاز الجلاء على التفاح بنتيجة 2-صفر، على ملعب فلسطين الوزاري، سجله إسماعيل أبو دان في الدقيقة 15 من ركلة جزاء. وأضاف نفس اللاعب أبو دان الهدف الثاني في الدقيقة 76.

وبذلك احتل خدمات خان يونس، والجلاء المركز الأول مع إحراز أول 3 نقاط لكليهما.

حكم اللقاء: خالد الشيخ خليل للساحة، وساعده محمود أبو حصيرة، ورشيد حمدونة، وفايز عمران.

مباراتا الأحد

ويلتقي الأحد العطاء وخدمات البريج على استاد خان ينس البلدي، ويستضيف الزيتون خدمات المغازي على إستاد اليرموك البلدي، ويوم الاثنين، يلاقي بيت حانون الأهلي، الأقصـــــى على ملعب بيت حانــون البلدي، وتختتم بلقاء خدمات النصيرات والقادسيـــــة على ملعب النصيـــرات البلدي.