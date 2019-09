تراند اليوم : فيديو| أمل تتغزل بجورج كلوني "ابتسامته تجعلني أذوب"

View this post on Instagram

مقطع يحمل كميه حب واحساس فوق الخيال @COSMETIC_SURGERY_KUWAIT @COSMETIC_SURGERY_KUWAIT . . ‎عيادة كوزمتك سرجيري كل ما يخص الصحة و الجمال ✨ ‎📞التلفون : 25625030/60☎ 66131906 ⁣📲⁣ 50672078📲 97934154 📲 ‎📍المكان : فرجينيا كلينيك ،الدائري الرابع⁣⁣ ، السالمية ، مقابل مركز الاطفائية .