تراند اليوم : العداء أحمد حماد يفوز بالمركز الأول ومحمد الترابين خلفه وأبو سبيتان ثالثاُ

كأس سباق "رياضيون ضد الحصار"

العداء أحمد حماد يفوز بالمركز الأول ومحمد الترابين خلفه وأبو سبيتان ثالثاُ

غزة- الخليج 365-أحمد المشهراوي

فاز العداء أحمد محمد حماد بكأس سباق رياضيون ضد الحصار, الذي نظمته الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، في خطوة لربط الرياضية بالقضايا الوطنية، ذلك بحضور يسري درويش عضو الهيئة، والعديد من رؤساء الأندية واللاعبين الدوليين وأبطال فلسطين لذوي الإعاقة, بمشاركة 500 عداء وطالب.

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وجاء العداء محمود سعد الترابين في المركز الثاني، ثم مصطفى عماد أبو سبيتان ثالثاً، تبعه رباح نهاد سعد، وخامساً طارق باسم صالح، فالعداء حذيفة إحسان علي، ثم محمد مهدي ضيف الله، تبعه محمد حسن النجار، وفي المركز التاسع مشترك بين محمد نهاد الجدي، وأحمد محمد الكرد، وفي المركز العاشر حسام رمزي فودة.

وانطلق السباق من أمام بوابة معبر بيت حانون البري شمال القطاع وصولا لمحطة حمودة, وتخلله عدة كلمات أبرزها للمعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي في لقاء أجراه المسؤول الإعلامي للسباق أحمد أبو دياب، الذي أشاد بصمود الشعب الفلسطيني ورياضيه في وجه الاحتلال، مؤكداً أن مساندته للقضية واجب بحق شعبنا، الذي يعاني مضايقات الاحتلال, متمنيا زواله للأبد حتى يتسنى للرياضيين الإبداع في المسابقات الخارجية.

أما درويش, فشدد على حق الرياضيين في المشاركة بالمحافل والبطولات الدولية, مطالبا بفتح المعابر في وجه الأندية تمهيدا لتوحيد المسابقات بين شطري الوطن "غزة والضفة، مستعرضاً أبرز المواقف التي تعرض لها الرياضيون, في مقدمتهم فريق خدمات رفح, الذي حرم من دخول الضفة لخوض إياب كأس فلسطين.

وفي الختام, كرمت الهيئة أبطال منتخبنا الوطني لذوي الإعاقة وهم محمد الحرازين، وصقر عرفات، ومحمد أبو عجوة، وحسام شمالي، وهيثم الجليس.