تراند اليوم : "إسرائيل تعتقل شقيقة الشهيد حسين أبو غوش من مخيم قلنديا بالقدس.. و20 آخرين

"إسرائيل تعتقل شقيقة الشهيد حسين أبو غوش من مخيم قلنديا بالقدس.. و20 آخرين

القدس المحتلة/ الخليج 365

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوة من مخابارته الطالبة في جامعة بيرزيت ميس أبو غوش، شقيقة الشهيد حسين أبو غوش من مخيم قلنديا شمال القدس، والفتى صلاح الدين سعيدة من بلدة الرام.

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كما اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية نصفهم من الخليل، وبينهم طالبة جامعية، فجر اليوم الخميس.

وأفادت مصادر محلية باعتقال الاحتلال 7 مواطنين من بلدة يعبد جنوب جنين، وهم: عقاب نفيعات ونجله عنتر عقاب نفيعات، وأسعد القنيري، ويزن حمارشة، والأسرى السابقين محمد جهاد أبو بكر، ومحمد حسين عمارنة، وعبد الله باسم عبادي. كما داهم الجنود منزل الأسير السابق عز الدين عمارنة في ذات البلدة.

وفي مخيم العزة شمال بيت لحم، اعتقل الاحتلال حسين جلال مسالمة وسليمان عبد الكريم العجوز.

أمّا في محافظة الخليل جنوب الضفة، فقد اعتقل الاحتلال علاء براذعية من صوريف شمالًا، وثمانية مواطنين من يطا جنوبًا، وهم: ثائر الهريني، ونبيل أبو قبيطة، وعلاء ماهر أبو قبيطة، وأحمد موسى شريقي، وإبراهيم الهريني، والأسرى السابقين رأفت العدرة، وإبراهيم موسى مخامرة، وعمر الهريني.