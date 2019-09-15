تراند اليوم : سما المصري وحركات جنسية في المسبح – فيديو

تحاول الراقصة الاستعراضية سما المصري لفت الانتباه إليها بشتى الطرق، وتواصل نشر صور عارية ومقاطع فيديو تستعرض من خلالها جسدها العاري.

سما نشرت فيديو جديد ظهرت فيه تقوم بحركات إثارة داخل المسبح، وقالت: (طيب بمناسبه أن محدش أفادني في موضوع عطل السياره اللي عندي هتروح باه انا اصلحها واتفرجوا انتوا علي الفيديو دا ودا جزء من فيديو كامل موجود علي قناتي الاصليه علي اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري…اشتركوا فيها الان…اقعدوا انتوا اتفرجوا واتبسطوا وانا اتشحطت بالعربيه).

الراقصة الاستعراضية سما المصري لا تمل من نشر صور وفيديوهات تظهر فيها بملابس مثيرة وجريئة، تستعرض من خلالها لحمها ومؤخرتها أمام المتابعين عبر السوشيال ميديا.

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