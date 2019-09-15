بسبب فيديوهات جنسية.. توتر العلاقة بين سما المصري وريهام سعيد

عادت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد، مرة أخرى إلى الأضواء، ولكن هذه المرة من بوابة المرأة المثيرة للجدل، سما الصري؛ بسبب فيديوهات جنسية ومقاطع "لا أخلاقية".

وكشفت تقارير إعلامية، عن نية سعيد رفع دعوى قضائية ضد سما المصري، متهمة إياها بالسب والقذف، وبالإضافة إلى "نشر الفسق والفجور".

وأشار التقارير إلى البلاغ المقدم إلى النيابة من قبل ريهام سعيد، تضمن عدد من المقاطع المصور والفيديوهات الجنسية والإباحية الخاصة بسما المصري.

واتهم البلاغ سما المصري، بالاعتياد على نشر فيديوهات إباحية على مواقع التواصل الاجتماعي، تستعرض خلالها جسده بإيحاءات جنسية واضحة، وعبارات جنسية واضحة وصريحة، بحسب قول البلاغ.

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وأرفق الفريق القانوني للإعلامية ريهام سعيد البلاغ بأسطوانة مدمجة على صور ومقاطع فيديو خاصة بالراقصة المصرية، بعضها مصور من غرفة نوم سما المصري.

وقالت ريهام سعيد في البلاغ: "سما المصري تتعمد لفت الأنظار، من خلال بث صور فوتوغرافية وفيديوهات جنسية"، مطالبة بسرعة التحقيق وإحالتها إلى المحاكمة الجنائية.

وأوضحت تقارير إعلامية أن ريهام سعيد اتخذت موقفها ضد سما المصري، بعد هجوم الأخيرة عليها في أزمة سخرية سعيد من البدناء في مصر.