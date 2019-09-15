شاهد حقيقة زواج ديما بشار من رجل أعمال أردني - زوج ديما بشار ويكيبيديا

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، اليوم الأحد، انباء عن زواج الفتاة الأردنية ديمة بشار، حتى أصبحت من أكثر العناوين بحثا خلال الساعات الأخيرة.

ومن أهم الأسباب وراء هذا الخبر، هو انتشار صورة لديمة بشار وهي تحمل طفلا صغيرا، الأمر الذي جعل الخبر ينتشر بشكل أكبر، كما تحدثت الكثير من الصفحات الفنية على مواقع السوشيال ميديا خبر زواج ديمة بشار، بعد انتشار الصورة.

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وانطلقت قناة طيور الجنة التي كانت بشار أحد أعلامها، عام 2008 حاملة رؤية جديدة رائدة في مجال قنوات الأطفال، لتكون أول قناة تلفزيونية في مجال أغاني وبرامج الأطفال.

ويتجاوز عدد مشاهدي قناة طيور الجنة الملايين من الأطفال والأمهات وأولياء أمورهم بسبب تميز برامجها وتنوعها الذي يجذب الصغير والكبير على حد سواء.

وخاطبت طيور الجنة الأطفال من خلال أطفال مثلهم، بحركاتهم ولعبهم وبراءتهم وابتساماتهم واهتماماتهم. كما حرصت على أن تتلون شاشتها بالجو العائلي، ليرى الأطفال أنفسهم من خلال نجوم طيور الجنة عبر هذه الشاشة الصغيرة.