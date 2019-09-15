شاهد: الإعلامي باسم يوسف يظهر عاريا ويثير مواقع التواصل

تفاجأ العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، من ظهور الإعلامي باسم يوسف، عاريا عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، حيث علق باسم على نشره هذه الصورة، قائلا:”النهاردة عدى ست سنين من ساعة ما غيرت للنظام النباتي الصحي (بلانت بيزد)”.

وتابع الإعلامي المصري :”عمري ما تخيلت ان حييجي اليوم اني ابطل اكل منتجات حيوانية او اكل مصنع و كنت فاكر انس مش هكمل . كان عندي الأسئلة المعتادة : “حناكل ايه، اجيب بروتين منين ، اعرف برضة أتمرن و العب رياضة، حاعرف احافظ على الكتلة العضلية؟”.

وأضاف باسم يوسف:” النهاردة ست سنين و انا باحس اني في أفضل حالاتي الصحية والجسدية . و السنة دي مختلفة بسبب المبادرة بتاعة بلانت بي اللي ساعدت ناس كتيرة في منطقة من العالم كان صعب ان الناس تقتنع بيها . بعد كام يوم حنكمل الحلقات و هننشر قصص نجاح للناس حاربت مرضها و انتصرت لصحتها “

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واسطرد باسم يوسف قائلا :”دي خطوة صغيرة لناس كتيرة اللي ساعدتنا اننا نعمل اثر كبير في وقت قصير . تابعوا الموضوع و القناة و الصفحة بتاعتنا و ممكن توصلولها من PlantB.tv”.

باسم يوسف هو كوميدي، كاتب، منتج، جراح، طبيب، ناقد إعلامي ومقدم تلفزيوني مصري، قدم برنامج البرنامج، الإخباري الساخر من 2011 إلى 2014. قارنت الصحافة بين يوسف والكوميدي الأمريكي جون ستيوارت الذي ألهم برنامجه ذا ديلي شو يوسف ليبدأ حياته المهنية.