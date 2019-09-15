شاهد: العثور على طفل حديث الولادة في صندوق خشبي

عثر عمال نظافة، على مولود داخل صندوق للنفايات في مشفى عراقي، حيث كان ملفوفًا بكيس بلاستيكي، وفمه مملوء بالقطن بهدف قتله خنقا.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر لحظة العثور على المولود داخل كيس للنفايات بالمستشفى، ألأمر الذي لاقى هجوما كبيرا من النشطاء.

Advertisements

وقالت إحدى الممرضات في المستشفى، في حديثها مع ”العربية نت“: ”بعد العثور على الطفل، نقل على الفور إلى قسم رعاية الخدج، حيث تبين أنه بحالة جيدة ولا يعاني من أمراض، ولكنه يعاني فقط من ضيق بسيط في التنفس“.

من جهتها، عاينت شرطة مستشفى كركوك العام، مكان العثور على الطفل، وراجعت كاميرات المراقبة، التي أظهرت لحظة إلقائه من قبل عائلته في مجمع النفايات، وجرى تحديد هويتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.