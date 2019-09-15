شاهد: فنان مصري يهاجم محمد علي بسبب فيديوهاته

هاجم الفنان الشعبي المصري شعبان عبدالرحيم، الشهير بـشعبولا، أغنية جديدة هاجم فيها المقاول والممثل محمد على، ردًا على هجومه على القوات المسلحة وأجهزة نافذة بالدولة بـ "الفساد" في المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا.

ودعا محمد علي يمتلك شركة مقاولات شاركت في تشييد مشروعات ببلاده، عن وجود "وقائع فساد كبرى"، اتهم فيها مسؤولين بارزين في الدولة، دون توثيق حديثه بالمستندات، في سلسلة مقاطع مصورة قصيرة.

وتحدى "علي"، عبر مقطع فيديو مؤخرا، الرئيس المصري في الرد عليه في المؤتمر الحالي الذي يستمر لمدة يوم واحد.

Advertisements

وأثار حديث "علي"، الذي يتواجد خارج البلاد، ضجة كبيرة للغاية عبر منصات التواصل، بين مؤيد ومعارض، وانبرت وسائل إعلامية مؤيدة للنظام في الرد عليه واتهامه بعبارات تمس الوطنية والشرف.

ولد شعبان عبدالرحيم في حي الشرابية في القاهرة باسم "قاسم" ولكن أختار اسم "شعبان" بالوسط الفني وحتى حياته الشخصية نسبة إلى ولادته في شهر شعبان. ومن أشهر أغانيه «أنا بكره إسرائيل» التي استوحاها شعبان من أحداث الانتفاضة الفلسطينية والتي أثارت ردود فعل كبيرة محليا وعربيا.